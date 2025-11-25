आज का पंचांग, मंगलवार, 25 नवम्बर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

🌟(आज का पंचांग – मंगलवार, 25 नवम्बर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082

संवत्सर नाम – सिद्धार्थ

शक संवत् – 1947

हिजरी सन् – 1447

मु. मास – 4 जमादि उलसानी

अयन – दक्षिणायन

ऋतु – हेमंत ऋतु

मास – मार्गशीर्ष

पक्ष – शुक्ल

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 9:36 से 1:33 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 2:51 से 4:10 तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – पंचमी तिथि रात्रि 10:57 तक होगी तदुपरान्त षष्ठी तिथि होगी।

दिशा शूल – आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 3:00 से 4:30 तक

नक्षत्र – उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 11:58 तक रहेगा तदुपरान्त श्रवण नक्षत्र होगा।

योग – गंड योग दिन 12:50 तक रहेगा तदुपरान्त वृद्धि योग रहेगा।

करण – बव करण दिन 10:10 तक रहेगा तदुपरान्त बालव करण रहेगा।

विशिष्ट योग – महापात योग अंतरात्रि 5:27 से प्रारम्भ, कुमार व रवियोग रात्रि 11:58 से प्रारम्भ,

व्रत / दिवस विशेष – श्री राम जानकी विवाह, नाग पंचमी, गुरु तेग बहादुर पुण्य दिवस (प्राचीन मत से), विवाह मुहूर्त उत्तराषाढा व श्रवण नक्षत्र में,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि मकर राशि में होगा।

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मकर होगी। आज रात्रि 11:58 जन्म लेने वाले बच्चों का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा तदुपरान्त श्रवण नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का ताम्र पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर भो, ज, जी, खी, खू पर रखे जा सकते हैं।

मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। ये राशि शांत स्वभाव की धैर्यवान व सहनशील होती हैं, परंतु ये लोभी भी होते हैं। इनका व्यवहार गहन विचार करने वाला व क्षमाशील होता हैं। ये लोग अच्छे व्यापारी होते हैं। ये चर राशि होने के कारण एक स्थान पर एक जगह टिक कर कार्य नहीं कर पाते।

अधिकतर तोल-मोल कर बात करते हैं और एकांतप्रिय, तपस्या व तप पसंद करते हैं। ऐसे जातक गंभीर, भावुक, संवेदनशील, उच्चाभिलाषी, सेवाधर्मी, मननशील एवं धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं।

✍️ पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् 🌟