Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

आज का पंचांग, गुरुवार, 25 सितम्बर, 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

गुरुवार, 25 सितम्बर, 2025, : आज के पंचांग में जानिए आज का श्रेष्ठ चौघड़िया, तिथि, दिशा शूल, राहु काल वेला, नक्षत्र, योग, करण, व्रत / दिवस विशेष, चन्द्रमा, ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन। आइए, पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् से जानते हैं आज का पंचांग।

भारत

Kamlesh Kholiya

Sep 25, 2025

🌟(आज का पंचांग – गुरुवार, 25 सितम्बर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082
संवत्सर नाम – सिद्धार्थ
शक संवत् – 1947
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 2 रवि उलसानी
अयन – दक्षिणायन
ऋतु – शरद् ऋतु
मास – आश्विन
पक्ष – शुक्ल

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से 7:50 तक रहेगा। चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 10:49 से 3:18 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 4:47 से सूर्यास्त तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – तृतिया तिथि दिन 7:06 तक रहेगा तदुपरान्त चतुर्थी तिथि होगी।

दिशा शूल – आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 1:30 से 3:00 तक रहेगा।

नक्षत्र – स्वाती नक्षत्र रात्रि 7:09 तक रहेगा तदुपरान्त विशाखा नक्षत्र होगा।
योग – वैधृति योग रात्रि 9:53 तक रहेगा तदुपरान्त विष्कुम्भ योग रहेगा।
करण – गर करण दिन 7:06 तक तदुपरान्त वणिज करण रहेगा।

विशिष्ट योग – रवियोग सायं 7:09 तक,

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा रात्रि 8:19 से, विनायक चतुर्थी, माना चतुर्थी (उडीसा), पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती, वैधृति पुण्यं, तृतीया तिथि वृद्धि,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि तुला राशि में होगा।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – शुक्र पूर्वा फाल्गुनी में रात्रि 10:11 पर,

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि तुला होगी। आज रात्रि 7:09 तक स्वाती नक्षत्र होगा तदुपरान्त विशाखा नक्षत्र होगा। आज रात्रि 7:09 तक जन्मे बच्चों का रजत पाद होगा तदुपरान्त ताम्र पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर रो, ता, ती, तु पर रखे जा सकते हैं।

तुला राशि का स्वामी शुक्र होता हैं। यह सौम्य व भावुक होते हैं। इन्हें देश-विदेश घूमने का शौक होता है, किसी के अधीनस्थ रह कर कार्य करना पसंद करते हैं। यह एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते। ये सुंदरता पसंद होते हैं, और कलात्मक होते हैं। इनका स्वभाव आकर्षक होता हैं। ये न्यायशील, बुद्धिमान, तर्कशील एवं सर्तक रहने वाला होते हैं। जातक को देश-विदेशों में अनेक स्थानों पर भृमण करने के अवसर प्राप्त होते हैं।

✍️ पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Sept 2025 12:30 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Videos / आज का पंचांग, गुरुवार, 25 सितम्बर, 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

Tarot Rashifal 25 September 2025 : मां चंद्रघंटा की कृपा से आज इन 3 राशियों के लिए गुडलक का संकेत, टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 25 September 2025
राशिफल

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के शुभ दिन में क्यों न पहनें ये रंग? जानिए धार्मिक मान्यता

Shardiya Navratri 2025, Navratri 2025, which colors to wear in Navratri, colors to avoid in Navratri,
लाइफस्टाइल

Non Vegetarian Prasad : भारत के इन मंदिरों में मिलता है मांस-मछली वाला प्रसाद

Non Vegetarian Prasad
धर्म-कर्म

Vinayaka Chaturthi Shubh Yog 2025: नवरात्रि में विनायक चतुर्थी पर बन रहा रवि और भद्रावास योग का संयोग, करें इस भगवान की पूजा

Vinayaka Chaturthi 2025 Date, Vinayaka Chaturthi 2025 Date in India, Ganesh Chaturthi 2025 kab hai,
धर्म और अध्यात्म

October Grah Gochar 2025: अक्टूबर में बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल ग्रह राशि परिवर्तन, इन राशियों पर पड़ने वाला है प्रभाव

October Grah Gochar
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.