आज का पंचांग, गुरुवार, 25 सितम्बर, 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

🌟(आज का पंचांग – गुरुवार, 25 सितम्बर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082

संवत्सर नाम – सिद्धार्थ

शक संवत् – 1947

हिजरी सन् – 1447

मु. मास – 2 रवि उलसानी

अयन – दक्षिणायन

ऋतु – शरद् ऋतु

मास – आश्विन

पक्ष – शुक्ल

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से 7:50 तक रहेगा। चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 10:49 से 3:18 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 4:47 से सूर्यास्त तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – तृतिया तिथि दिन 7:06 तक रहेगा तदुपरान्त चतुर्थी तिथि होगी।

दिशा शूल – आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 1:30 से 3:00 तक रहेगा।

नक्षत्र – स्वाती नक्षत्र रात्रि 7:09 तक रहेगा तदुपरान्त विशाखा नक्षत्र होगा।

योग – वैधृति योग रात्रि 9:53 तक रहेगा तदुपरान्त विष्कुम्भ योग रहेगा।

करण – गर करण दिन 7:06 तक तदुपरान्त वणिज करण रहेगा।

विशिष्ट योग – रवियोग सायं 7:09 तक,

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा रात्रि 8:19 से, विनायक चतुर्थी, माना चतुर्थी (उडीसा), पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती, वैधृति पुण्यं, तृतीया तिथि वृद्धि,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि तुला राशि में होगा।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – शुक्र पूर्वा फाल्गुनी में रात्रि 10:11 पर,

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि तुला होगी। आज रात्रि 7:09 तक स्वाती नक्षत्र होगा तदुपरान्त विशाखा नक्षत्र होगा। आज रात्रि 7:09 तक जन्मे बच्चों का रजत पाद होगा तदुपरान्त ताम्र पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर रो, ता, ती, तु पर रखे जा सकते हैं।

तुला राशि का स्वामी शुक्र होता हैं। यह सौम्य व भावुक होते हैं। इन्हें देश-विदेश घूमने का शौक होता है, किसी के अधीनस्थ रह कर कार्य करना पसंद करते हैं। यह एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते। ये सुंदरता पसंद होते हैं, और कलात्मक होते हैं। इनका स्वभाव आकर्षक होता हैं। ये न्यायशील, बुद्धिमान, तर्कशील एवं सर्तक रहने वाला होते हैं। जातक को देश-विदेशों में अनेक स्थानों पर भृमण करने के अवसर प्राप्त होते हैं।

✍️ पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्