आज का पंचांग, शनिवार, 3 जनवरी 2026, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

🌟(आज का पंचांग – शनिवार, 3 जनवरी, 2026 )🌟

विक्रम संवत् – 2082

संवत्सर नाम – सिद्धार्थ

शक संवत् – 1947

हिजरी सन् – 1447

मु. मास – 13 रज्जब

अयन – उत्तरायण

ऋतु – शिशिर ऋतु

मास – पौष

पक्ष – शुक्ल

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज शुभ का चौघड़िया 8:38 से 9:56 तक रहेगा। चर का चौघड़िया 12:31 से 1:49 तक रहेगा, लाभ व अमृत के चौघड़िये क्रमशः 1:49 से 4:24 तक रहेंगे। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – पूर्णिमा तिथि दिन 3:33 तक होगी तदुपरान्त प्रतिपदा तिथि होगी।

दिशा शूल – आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 9:00 से 10:30 तक

नक्षत्र – आर्द्रा नक्षत्र सायं 5:28 तक होगा तदुपरान्त पुनर्वसु नक्षत्र होगा।

योग – ब्रह्म योग दिन 9:05 तक रहेगा तदुपरान्त ऐन्द्र योग सायं 5:16 तक रहेगा तदुपरान्त वैधृति योग रहेगा।

करण – बव करण दिन 3:33 तक रहेगा तदुपरान्त बालव करण रहेगा।

व्रत / दिवस विशेष – पौषी पूर्णिमा, सत्यव्रत, माघ स्नान प्रारम्भ, शाकम्बरी देवी नवरात्र समाप्त व शाकम्बरी प्राकृट्य महोत्सव उदयपुरवाटी झुंझुनू (राज.) में, जन्म दिन हजरत अली (मु),

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि मिथुन राशि में होगा।

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मिथुन होगी। आज सायं 5:28 तक जन्म लेने वाले बच्चों का आर्द्रा नक्षत्र होगा, तदुपरान्त पुनर्वसु नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का रजत पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर ङ, छ, के, को, ह पर रखे जा सकते हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं।

मिथुन राशि में जन्मे बच्चे बुद्धिमान, कुशल व्यापारी, गणितज्ञ, चतुर, निडर, अच्छे वक्ता, त्वरित बुद्धि वाले, कलाकार, आत्म केन्द्रित होते हैं। ये पढ़ाई में अच्छे होते हैं, और लेखक, कविताकार और बौद्धिक कार्य करने वाले होते हैं। इनका नरम स्वभाव होने के कारण कमजोर भी समझा जाता हैं। परन्तु तीक्ष्ण बुद्धि तथा तर्क-वितर्क करने में कुशल होते हैं। क्रय-विक्रय, लेखन-पत्र कार्य, एकाउंट्स, बैंकिंग एवं तकनीकी कार्यो में विशेष सफल होते हैं।

✍️ पं. मुकेश भारद्वाज

📍 ज्योतिर्विद् एवं वास्तुविद्