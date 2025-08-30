आज का पंचांग, शनिवार, 30 अगस्त, 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

(आज का पंचांग – शनिवार, 30 अगस्त, 2025)

विक्रम संवत् – 2082

संवत्सर नाम – सिद्धार्थ

शक संवत् – 1947

हिजरी सन् – 1447

मु. मास – 6 रवि उल अव्वल

अयन – दक्षिणायन

ऋतु – शरद् ऋतु

मास – भाद्रपद

पक्ष – शुक्ल

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज शुभ का चौघड़िया 7:44 से 9:18 तक रहेगा. चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 12:28 से 5:11 तक रहेंगे. इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – सप्तमी तिथि रात्रि 10:47 तक होगी तदुपरान्त अष्ठमी तिथि होगी।

दिशा शूल – आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 9:00 से 10:30 तक



नक्षत्र – विशाखा नक्षत्र दिन 2:37 तक रहेगा तदुपरान्त अनुराधा नक्षत्र होगा।

योग – ऐन्द्र योग दिन 3:10 तक रहेगा तदुपरान्त वैधृति योग रहेगा।

करण – गर करण दिन 9:34 तक तदुपरान्त वणिज करण रहेगा।

विशिष्ट योग – त्रिपुष्कर योग सूर्योंदय से दिन 2:37 तक

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा रात्रि 10:47 से प्रारम्भ, मुक्ताभरण सप्तमी, संतान सप्तमी, दुबड़ी सप्तमी, लालता सप्तमी (बंगाल व उड़ीसा), मेला देवनारायण जी का,

चन्द्रमा – आज प्रातः 7:53 तक तुला राशि में होगा तदुपरान्त वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – सूर्य पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश रात्रि 9:44 पर, बुध मधा नक्षत्र सिंह राशि मेंप्रवेश दिन 4:41 पर, गुरु पुनवसु नक्षत्र चरण 2 में प्रवेश दिन 10:45 पर, बुध अस्त पूर्व में रात्रि 8:20 पर,

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज प्रातः 7:53 तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि तुला होगी तदुपरान्त वृश्चिक राशि होगी। आज दिन 2:37 तक तक विशाखा नक्षत्र होगा, तदुपरान्त अनुराधा नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का ताम्र पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर ते, तो, न, नी, नू पर रखे जा सकते हैं।

तुला राशि का स्वामी शुक्र होता हैं। यह सौम्य व भावुक होते हैं। इन्हें देश-विदेश घूमने का शौक होता है, किसी के अधीनस्थ रह कर कार्य करना पसंद करते हैं। ये सुंदरता पसंद होते हैं और कलात्मक होते हैं। ये न्यायशील, बुद्धिमान, तर्कशील एवं सर्तक रहने वाला होते हैं।, मध्यस्थता एवं न्याय करने में कुशल, विपरीत योनि के प्रति झुकाव रखता हैं।

पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्