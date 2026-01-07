7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म/ज्योतिष

आज का पंचांग, गुरुवार, 8 जनवरी 2026, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

गुरुवार, 8 जनवरी 2026 : आज के पंचांग में जानिए आज का श्रेष्ठ चौघड़िया, तिथि, दिशा शूल, राहु काल वेला, नक्षत्र, योग, करण, व्रत / दिवस विशेष, चन्द्रमा, ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन। आइए, पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् से जानते हैं आज का पंचांग।

Google source verification

भारत

image

Kamlesh Kholiya

Jan 07, 2026

🌟(आज का पंचांग – गुरुवार, 8 जनवरी, 2026)🌟

विक्रम संवत् – 2082
संवत्सर नाम – सिद्धार्थ
शक संवत् – 1947
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 18 रज्जब
अयन – उत्तरायण
ऋतु – शिशिर ऋतु
मास – माघ
पक्ष – कृष्ण

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से 8:39 तक रहेगा। चर का चौघड़िया 11:15 से 12:33 तक रहेगा, लाभ व अमृत के चौघड़िये क्रमशः 12:33 से 3:09 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 4:27 से सूर्यास्त तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – षष्ठी तिथि सायं 7:06 तक होगी तदुपरान्त सप्तमी तिथि होगी।

दिशा शूल – आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 1:30 से 3:00 तक रहेगा।

नक्षत्र – पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र दिन 12:24 तक होगा तदुपरान्त उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र होगा।
योग – सौभाग्य योग सायं 5:26 तक रहेगा तदुपरान्त शोभन योग रहेगा।
करण – गर करण सायं 6:50 तक रहेगा तदुपरान्त वणिज करण रहेगा।

विशिष्ट योग – रवियोग दिन 12:24 से

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा अगले दिन सूर्योदय पूर्व 7:06 से प्रारम्भ

चन्द्रमा – आज सायं 6:39 तक सिंह राशि में होगा तदुपरान्त कन्या राशि में प्रवेश होगा।

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज सायं 6:39 तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि सिंह होगी तदुपरान्त कन्या राशि होगी। आज दिन 12:24 तक जन्म लेने वाले बच्चों का पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र होगा तदुपरान्त उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का रजत पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर टू , टे, टो, प, पी पर रखे जा सकते हैं।

सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। इस राशि के बच्चे निडर, साहसी, दयालु, ऐश्वर्यशाली, शत्रुहन्ता होते हैं। ये अग्नि तत्व की राशि हैं, ये पराक्रमी व बुद्धिमान, उधमी, कर्मठ, निड़र, स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और बड़े काम से घबराते नहीं हैं। इनमें नैसर्गिक नेतृत्त्व क्षमता होती है। इस राशि में जन्म लेने वाला जातक सुंदर-पुष्ट शरीर वाला, चौड़ा मस्तक, सुगठित, आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता हैं। जातक बुद्धिमान, शीघ्र उत्तेजित हो जाने की प्रकृति होने पर भी अपने बुद्धि-चातुर्य से स्थिति को संभाल लेने वाला होता हैं।

कन्या राशि का स्वामी बुध होता हैं। ये लोग अकाउंटेंट, बैंकिंग, ट्रेडिंग, अध्यापन और ज्योतिष का काम करना पसंद करते हैं और अच्छे लेखक भी होते हैं। इनकी वाणी व वाक् शक्ति में कुशलता होती हैं। ये कोमल स्वभाव के होते हैं। संगीत, कला-साहित्य, प्रियभाषी, अध्यापन, लेखन, क्रय-विक्रय में कुशल होते हैं।

✍️ पं. मुकेश भारद्वाज
📍 ज्योतिर्विद् एवं वास्तुविद्

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Jan 2026 01:07 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Videos / आज का पंचांग, गुरुवार, 8 जनवरी 2026, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

Magh Mela 2026: माघ मेला 2026 प्रयागराज: स्नान तिथियां, कल्पवास, संगम और महाशिवरात्रि तक का पूरा धार्मिक उत्सव

Magh Mela 2026
धर्म और अध्यात्म

Samudrik Shastra: नाक पर तिल होने का क्या मतलब होता है? जानिए क्या कहता है सामुद्रिक शास्त्र

Samudrik Shastra
धर्म/ज्योतिष

गणेश जी की तस्वीर गलत दिशा में होने से चली जाती है बरकत!, ये है सही दिशा

Ganesh Ji Ki Tasveer ki Sahi Disha
वास्तु टिप्स

Shattila Ekadashi 2026 Date: कब रखा जाएगा षटतिला एकादशी का व्रत? यहां नोट करें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

Shattila Ekadashi 2026 Date
धर्म/ज्योतिष

Magh Mela 2026 Prayagraj : कुंभ से कम नहीं माघ मेला, जानिए क्यों श्रद्धालु इसे ‘मिनी कुंभ’ कहते हैं

Magh Mela 2026 Prayagraj
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.