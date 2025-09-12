आज का राशिफल, शुक्रवार, 12 सितम्बर, 2025, | Horoscope 12 September 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – शुक्रवार, 12 सितम्बर, 2025, कन्या – व्यापार विस्तार की रूपरेखा बनेगी। पिता के साथ तालमेल स्थापित होगा। धनु – संतान के करियर से संबंधित चर्चा होगी। सुख-सुविधा के साधनों पर खर्च होगा। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।