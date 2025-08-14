Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

आज का राशिफल, गुरुवार, 14 अगस्त, 2025 | Horoscope 14 August 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – गुरुवार, 14 अगस्त, 2025 : आज का राशिफल में जानिएसभी 12 राशियों का भविष्य। जानिए आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, ज्यो. पं. चंदन श्यामनारायण व्यास, पंचांगकर्ता, उज्जैन से जानते हैं आज का भविष्यफल ।

भारत

Kamlesh Kholiya

Aug 14, 2025

राशिफल – गुरुवार, 14 अगस्त, 2025 : आज का राशिफल में जानिए
सभी 12 राशियों का भविष्य। जानिए आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, ज्यो. पं. चंदन श्यामनारायण व्यास, पंचांगकर्ता, उज्जैन से जानते हैं आज का भविष्यफल ।

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Aug 2025 04:13 pm

Published on:

14 Aug 2025 12:30 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / आज का राशिफल, गुरुवार, 14 अगस्त, 2025 | Horoscope 14 August 2025 | Rajasthan Patrika

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal, 14 August 2025 : मिथुन, कर्क, सिंह सहित इन 3 राशि वालों के लिए धन लाभ का योग, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 14 August 2025
राशिफल

Aaj Ka Kumbh Rashifal, 14 August 2025 : चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए लाएगा खुशियों की बहार, जानिए क्यों है आज दिन इतना खास

Aaj Ka Kumbh Rashifal 14 August 2025
राशिफल

Aaj Ka Tula Rashifal 14 August 2025 : तुला राशि के लिए गहरा नीला है शुभ रंग, भगवान विष्णु की कृपा से मिलेगा आर्थिक लाभ, जानिए आज का शुभ समय

Aaj Ka Tula Rashifal 14 August 2025
राशिफल

Festivals of Chhattisgarh : हलषष्ठी पर्व, संतान की दीर्घायु के लिए महिलाएं रखेंगी व्रत

जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचल में हलषष्ठी (कमरछठ) का पर्व मनाया जाएगा। महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु की कामना करते हुए व्रत रखेंगी। पर्व को लेकर महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है।
बालोद

Surya Gochar 2025: सूर्य के गोचर से इन राशियों पर बुरा प्रभाव, इन राशि वालों को रहना होगा सावधान

Surya Gochar 2025
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.