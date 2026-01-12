Puja Room Vastu Rules: पूजा घर के ये गुप्त वास्तु नियम बदल देंगे आपकी किस्मत, शांति और धन लाभ के लिए आज ही आजमाएं

सबसे पहले, पूजा के लिए एक तय समय रखें। दिन में पांच शुभ वक्त होते हैं, जिनमें पूजा करना अच्छा रहता है। सबसे बढ़िया है ब्रह्म मुहूर्त यानी तड़के सुबह पूजा करना। अगर इतनी जल्दी उठना मुश्किल है, तो आप सुबह 9 या 10 बजे तक पूजा कर सकते हैं। इसके बाद, शाम को सोने से पहले पूजा कर लें। असल बात ये है कि पूजा के लिए रोज एक ही समय चुनें।