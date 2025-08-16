Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

आज का राशिफल, शनिवार, 16 अगस्त, 2025 | Horoscope 16 August 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – शनिवार, 16 अगस्त, 2025 : आज का राशिफल में जानिए सभी 12 राशियों का भविष्य। जानिए आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, ज्यो. पं. चंदन श्यामनारायण व्यास, पंचांगकर्ता, उज्जैन से जानते हैं आज का भविष्यफल।

भारत

Kamlesh Kholiya

Aug 16, 2025

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Aug 2025 04:50 pm

Published on:

16 Aug 2025 12:30 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / आज का राशिफल, शनिवार, 16 अगस्त, 2025 | Horoscope 16 August 2025 | Rajasthan Patrika

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal, 16 August 2025 : जन्माष्टमी का शुभ संयोग, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा धन और तरक्की

Today Horoscope 16 August 2025
राशिफल

Aaj Ka Kumbh Rashifal, 16 August 2025 : कुंभ राशि के लिए व्यवसाय बढ़ाने का सही समय, आज की मेहनत लाएगी भविष्य में बड़ा लाभ

Aaj Ka Kumbh Rashifal
राशिफल

Aaj Ka Tula Rashifal 16 August 2025 : तुला राशि के लिए आज आयात-निर्यात में बंपर लाभ के योग, किसी को प्रपोज करने से पहले थोड़ा रुकें

Aaj Ka Tula Rashifal 16 August 2025
राशिफल

Janmashtami 2025: भगवान श्रीकृष्ण और जगन्नाथ की बहन का नाम क्यों है एक जैसा? जानिए सुभद्रा के दो रूप और उनमें अंतर

Janmashtami 2025
राष्ट्रीय

Janmashtami Puja Vidhi : पुरूषोत्तम श्रीकृष्ण का प्राकट्योत्सव और कष्टों को हरने वाला महामंत्र

Janmashtami Puja Vidhi
धर्म-कर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.