आज का राशिफल, मंगलवार, 16 दिसम्बर 2025 | Horoscope 16 December 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – मंगलवार, 16 दिसम्बर 2025, सिंह – दूरदृष्टि का लाभ मिलेगा। आर्थिक उन्नति के अवसर सामने आएंगे। पारिवारिक जीवन में अधिकारों को लेकर नए समझौते संभव हैं। कन्या – महत्वपूर्ण वार्तालाप में जल्दबाजी से बचें। नई जॉब की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को थोड़ा और धैर्य रखना होगा। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य।

आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।