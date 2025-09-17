आज का राशिफल, बुधवार, 17 सितम्बर, 2025, | Horoscope 17 September 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – बुधवार, 17 सितम्बर, 2025, मिथुन – व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। वरिष्ठ जनों का सहयोग मिलेगा। कर्क – किसी विशेष प्रयोजन से यात्रा होगी। करियर में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।