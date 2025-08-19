आज का राशिफल, मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 | Horoscope 19 August 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 : आज का राशिफल में जानिए
सभी 12 राशियों का भविष्य। जानिए आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, ज्यो. पं. चंदन श्यामनारायण व्यास, पंचांगकर्ता, उज्जैन से जानते हैं आज का भविष्यफल।
धर्म/ज्योतिष
Aaj Ka Tula Rashifal 19 August 2025 : तुला राशि वालों के लिए आज का दिन है वरदान, मिलेगा मनचाहा परिणाम, बस ये एक काम कर लें
Aaj Ka Kumbh Rashifal, 19 August 2025 : आज मुश्किलें होंगी दूर, कुंभ राशि वालों को मिलेगा प्यार, नीले रंग से चमकेगी किस्मत
Aaj Ka Rashifal, 19 August 2025 : 19 अगस्त को एकादशी पर इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा धन लाभ
Guru Pushya Nakshatra 2025: अगस्त में आखिरी गुरु पुष्य नक्षत्र, जानिए किन चीजों की खरीदारी से मिल सकते हैं लाभ