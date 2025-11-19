आज का राशिफल, बुधवार, 19 नवम्बर 2025 | Horoscope 19 November 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – बुधवार, 19 नवम्बर 2025, मिथुन – नई भूमिका में ढलने का समय है। उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करके परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। कर्क – क्रियाशीलता बढ़ेगी और नई परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाना होगा। उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलने के संकेत हैं। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य।

आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।