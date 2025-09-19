आज का राशिफल, शुक्रवार, 19 सितम्बर, 2025, | Horoscope 19 September 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – शुक्रवार, 19 सितम्बर, 2025, कुंभ – अपने बलबूते पर सफलता अर्जित करेंगे। कला जगत से जुड़े लोगों के लिए समय शुभ और लाभकारी रहेगा। मीन – आलस के कारण निजी कार्य प्रभावित होंगे। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।
