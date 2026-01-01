1 जनवरी 2026,

गुरुवार

धर्म/ज्योतिष

आज का राशिफल, शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 | Horoscope 2 January 2026 | Rajasthan Patrika

राशिफल – शुक्रवार, 2 जनवरी 2026, मिथुन &#8211; दोपहर बाद स्थितियाँ बेहतर होंगी। सहकर्मी सहयोग देंगे। व्यवसाय में बड़े सौदे होने की संभावना से उत्साहित रहेंगे। कर्क &#8211; विनम्र व्यवहार के बावजूद स्थितियों को संभालना आसान नहीं रहेगा। उच्च अधिकारियों की मदद लेनी पड़ सकती है। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 [&hellip;]

Jan 01, 2026

राशिफल – शुक्रवार, 2 जनवरी 2026, मिथुन – दोपहर बाद स्थितियाँ बेहतर होंगी। सहकर्मी सहयोग देंगे। व्यवसाय में बड़े सौदे होने की संभावना से उत्साहित रहेंगे। कर्क – विनम्र व्यवहार के बावजूद स्थितियों को संभालना आसान नहीं रहेगा। उच्च अधिकारियों की मदद लेनी पड़ सकती है। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य।
आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।

धर्म/ज्योतिष

विक्रम संवत से भी पुराना है हिंदुओं का ही ये कैलेंडर! समझें गणित

New Year 2026: Saptrishi Calender kitna purana hai
धार्मिक तथ्य

Shukra Gochar 2026: जनवरी के महीने में शुक्र ग्रह करेंगे गोचर, इन राशियों की खुल जाएगी किस्मत

Shukra Gochar 2026
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal 2 January : 2026 के दूसरे दिन मेष, वृषभ सहित इन 5 राशियों का चमकेगा भाग्य, जानें अपना भविष्य

Aaj Ka Rashifal 2 January 2026
राशिफल

Haircuts by Date : हेयरकट: जानें ग्रहों के अनुसार बाल कटवाने का सही दिन और शुभ समय

Haircuts by Date
धर्म/ज्योतिष

Paush Purnima Upay 2026: साल की पहली पूर्णिमा के दिन करें ये आसान से उपाय, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा

Paush Purnima Upay 2026
धर्म/ज्योतिष
