आज का राशिफल, शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 | Horoscope 2 January 2026 | Rajasthan Patrika

राशिफल – शुक्रवार, 2 जनवरी 2026, मिथुन – दोपहर बाद स्थितियाँ बेहतर होंगी। सहकर्मी सहयोग देंगे। व्यवसाय में बड़े सौदे होने की संभावना से उत्साहित रहेंगे। कर्क – विनम्र व्यवहार के बावजूद स्थितियों को संभालना आसान नहीं रहेगा। उच्च अधिकारियों की मदद लेनी पड़ सकती है। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य।

आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।