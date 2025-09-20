आज का राशिफल, शनिवार, 20 सितम्बर, 2025, | Horoscope 20 September 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – शनिवार, 20 सितम्बर, 2025, मेष – समय रहते आवश्यक कार्य पूरे करें। व्यवसाय विस्तार के योग हैं। मिथुन – किसी की निंदा करने से बचें। मकान-दुकान में परिवर्तन के योग हैं। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।
