आज का राशिफल, बुधवार, 13 अगस्त, 2025 | Horoscope 13 August 2025 | Rajasthan Patrika

VIDEO : Today Rashifal 13 August | राशिफल – बुधवार, 13 अगस्त, 2025 : आज का राशिफल में जानिए सभी 12 राशियों का भविष्य। जानिए आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, ज्यो. पं. चंदन श्यामनारायण व्यास, पंचांगकर्ता, उज्जैन से जानते हैं आज का भविष्यफल ।