आज का राशिफल, रविवार, 21 सितम्बर, 2025, | Horoscope 21 September 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – रविवार, 21 सितम्बर, 2025, मिथुन – अपने हुनर को दिखाने का अवसर मिलेगा। स्वार्थी स्वभाव त्यागकर सबका हित सोचें। कर्क – संतान की जरूरतों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।
धर्म/ज्योतिष
