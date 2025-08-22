आज का राशिफल, शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 | Horoscope 22 August 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 : “मेष – जरूरत से ज्यादा किसी घनिष्ठता से संबंध कमजोर हो सकते हैं। आप सहनशीलता रखें।”, “कर्क – व्यवसाय में नई योजना लाभदायक रहेगी। जीवनसाथी का साथ आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा।” इसके साथ ही जानिए आज का राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास, पंचांगकर्ता, उज्जैन से जानते हैं आज का भविष्यफल ।
धर्म/ज्योतिष
