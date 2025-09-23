आज का राशिफल, मंगलवार, 23 सितम्बर, 2025, | Horoscope 23 September 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – मंगलवार, 23 सितम्बर, 2025, सिंह – व्यवसाय में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कन्या – व्यवसाय परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी परिजन की मदद करनी होगी। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।
