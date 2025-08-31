आज का राशिफल, रविवार, 31 अगस्त, 2025 | Horoscope 31 August 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – रविवार, 31 अगस्त, 2025 : धनु – आज व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। ज़मीन-जायदाद से जुड़े मामले यथावत रहेंगे। कुंभ – आपकी गलतियों का भुगतान करना पड़ सकता है। जीवनसाथी के स्वास्थ्य में कमी आएगी। पारिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य।

आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।