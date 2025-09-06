आज का राशिफल, शनिवार, 6 सितम्बर, 2025, | Horoscope 6 September 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – शनिवार, 6 सितम्बर, 2025, मेष – लंबे समय से रुके कार्य आज पूरे हो सकते हैं। किसी अधिकारी से कार्य करवाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। वृषभ – व्यवहार में नम्र बने रहें। सुख-सुविधा के साधनों पर खर्च होगा। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।