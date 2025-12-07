आज का राशिफल, रविवार, 7 दिसम्बर 2025 | Horoscope 7 December 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – रविवार, 7 दिसम्बर 2025, धनु – भावनात्मक संबंध स्थिर रिश्तों की दिशा में बढ़ सकते हैं। शेयर बाजार की सटीक जानकारी से लाभ संभव है। मकर – व्यावसायिक गतिशीलता बढ़ेगी, पर लाभ मिलने में थोड़ा समय लगेगा। विरोधी रुकावट डालने का प्रयास करेंगे, कूटनीति से काम लें। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।