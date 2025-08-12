12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika Logo

आज का राशिफल, मंगलवार, 12 अगस्त, 2025 | Horoscope 12 August 2025 | Rajasthan Patrika

नमस्कार! स्वागत है आपका राजस्थान पत्रिका पर जहां हम रोज़ाना लाते हैं आपके लिए 12 राशियों का सटीक और शुद्ध हिंदी में दैनिक राशिफल। जानिए आज के दिन ग्रह-नक्षत्रों की चाल आपके जीवन को कैसे प्रभावित करने वाली है। आज के राशिफल में जानिए - आपकी राशि के अनुसार करियर और नौकरी में क्या है नया? व्यापार में लाभ होगा या हानि? पारिवारिक जीवन, प्रेम-संबंध, और वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी? स्वास्थ्य, यात्रा और मानसिक स्थिति पर ज्योतिषीय दृष्टिकोण? कौनसे उपाय आज आपके लिए शुभ सिद्ध होंगे? हमारा राशिफल प्रस्तुत किया गया है प्रसिद्ध पंचांगकर्ता ज्यो. पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी, उज्जैन द्वारा। उनकी अनुभवपूर्ण दृष्टि से तैयार किया गया यह राशिफल न केवल आपकी दिनचर्या को दिशा देगा, बल्कि सही निर्णय लेने में भी मदद करेगा।

भारत

Kamlesh Kholiya

Aug 12, 2025

(राशिफल – मंगलवार, 12 अगस्त, 2025)

मेष: परिजनों के साथ मोज़-मस्ती में समय बीतेगा। सामाजिक आयोजन में भाग लेंगे। संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। आय के नए मार्ग खुलेंगे। दुर्घटनाओं से बचें। जोखिम न लें। निवेश शुभ रहेगा।

वृषभ: दिन की शुरुआत में आलसी रवैया रहेगा। बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। शत्रु शांत रहेंगे। कुछ चिंता बनी रहेगी।

मिथुन: माता-पिता के साथ समय व्यतीत होगा। क्रोध की अधिकता रहेगी। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। कलह से बचें। शरीर में पीड़ा रहेगी। जोखिम और जमानत के कार्य टालें। अपेक्षा न करें।

कर्क: व्यवसाय में मेहनत का फल मिलेगा। वाहन पर खर्च होगा। घर-बाहर पूछ-परख रहेगी। निवेश शुभ रहेगा। यात्रा से लाभ होगा। अस्वस्थता रहेगी। न्याय पक्ष उत्तम रहेगा।

सिंह: अनजाने में हुई गलती का पछतावा होगा। मित्रों की मदद से रुके काम पूरे होंगे। तनाव व चिंता का वातावरण रहेगा, जोखिम न लें। दुर्घटनाओं से हानि संभव है। कुछ लाभ होगा।

कन्या: मनोनुकूल माहौल मिलेगा। दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। यात्रा लाभकारी रहेगी। अचानक लाभ होगा। बेरोजगारी दूर होगी। निवेशादि मनोनुकूल लाभ देंगे। विवाद न करें।

तुला: आमदनी में बढ़ोतरी होगी। भय, चिंता व तनाव रहेंगे। विवाद, चोरी, दुर्घटनाओं से हानि संभव है। झंझटों से दूर रहें। जोखिम न लें। किसी अपने से धोखा मिल सकता है, सतर्क रहें।

वृश्चिक: व्यवसाय में रुका हुआ धन मिलेगा। पिता के कार्य में आपका सहयोग रहेगा। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। यात्रा सफल रहेगी। जोखिम न लें, हानि संभव है।

धनु: यात्रा करने का मन है, पर आप निर्णय लेने में कमजोर हैं। अस्वस्थता रहेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उत्साह रहेगा। लाभ बढ़ेगा। जोखिम न लें।

मकर: मामा पक्ष से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। मकान-दुकान की मरम्मत पर धन खर्च होगा। जीवनसाथी की चिंता रहेगी। विरोधी शांत रहेंगे। तंत्र-मंत्र में रुचि रहेगी। निवेश शुभ रहेगा।

कुंभ: लंबे समय से आप जो चाहते थे, वह कार्य आज संभव हो सकता है। वाहन, मशीनरी व अग्नि के प्रयोग में सावधानी रखें। जोखिम न लें। आलस्य रहेगा। प्रयास बेकार रह सकते हैं।

मीन: निजी जीवन में परिश्रम की अधिकता रहेगी। गृहस्थ सुख मिलेगा। बाहरी सहयोग से कार्य बनेंगे। निवेश शुभ रहेगा। अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। लाभ होगा।

ज्यो. पं. चंदन श्यामनारायण व्यास, पंचांगकर्ता

