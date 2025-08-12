आज का राशिफल, मंगलवार, 12 अगस्त, 2025 | Horoscope 12 August 2025 | Rajasthan Patrika

(राशिफल – मंगलवार, 12 अगस्त, 2025)

मेष: परिजनों के साथ मोज़-मस्ती में समय बीतेगा। सामाजिक आयोजन में भाग लेंगे। संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। आय के नए मार्ग खुलेंगे। दुर्घटनाओं से बचें। जोखिम न लें। निवेश शुभ रहेगा।

वृषभ: दिन की शुरुआत में आलसी रवैया रहेगा। बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। शत्रु शांत रहेंगे। कुछ चिंता बनी रहेगी।

मिथुन: माता-पिता के साथ समय व्यतीत होगा। क्रोध की अधिकता रहेगी। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। कलह से बचें। शरीर में पीड़ा रहेगी। जोखिम और जमानत के कार्य टालें। अपेक्षा न करें।

कर्क: व्यवसाय में मेहनत का फल मिलेगा। वाहन पर खर्च होगा। घर-बाहर पूछ-परख रहेगी। निवेश शुभ रहेगा। यात्रा से लाभ होगा। अस्वस्थता रहेगी। न्याय पक्ष उत्तम रहेगा।

सिंह: अनजाने में हुई गलती का पछतावा होगा। मित्रों की मदद से रुके काम पूरे होंगे। तनाव व चिंता का वातावरण रहेगा, जोखिम न लें। दुर्घटनाओं से हानि संभव है। कुछ लाभ होगा।

कन्या: मनोनुकूल माहौल मिलेगा। दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। यात्रा लाभकारी रहेगी। अचानक लाभ होगा। बेरोजगारी दूर होगी। निवेशादि मनोनुकूल लाभ देंगे। विवाद न करें।

तुला: आमदनी में बढ़ोतरी होगी। भय, चिंता व तनाव रहेंगे। विवाद, चोरी, दुर्घटनाओं से हानि संभव है। झंझटों से दूर रहें। जोखिम न लें। किसी अपने से धोखा मिल सकता है, सतर्क रहें।

वृश्चिक: व्यवसाय में रुका हुआ धन मिलेगा। पिता के कार्य में आपका सहयोग रहेगा। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। यात्रा सफल रहेगी। जोखिम न लें, हानि संभव है।

धनु: यात्रा करने का मन है, पर आप निर्णय लेने में कमजोर हैं। अस्वस्थता रहेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उत्साह रहेगा। लाभ बढ़ेगा। जोखिम न लें।

मकर: मामा पक्ष से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। मकान-दुकान की मरम्मत पर धन खर्च होगा। जीवनसाथी की चिंता रहेगी। विरोधी शांत रहेंगे। तंत्र-मंत्र में रुचि रहेगी। निवेश शुभ रहेगा।

कुंभ: लंबे समय से आप जो चाहते थे, वह कार्य आज संभव हो सकता है। वाहन, मशीनरी व अग्नि के प्रयोग में सावधानी रखें। जोखिम न लें। आलस्य रहेगा। प्रयास बेकार रह सकते हैं।

मीन: निजी जीवन में परिश्रम की अधिकता रहेगी। गृहस्थ सुख मिलेगा। बाहरी सहयोग से कार्य बनेंगे। निवेश शुभ रहेगा। अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। लाभ होगा।

ज्यो. पं. चंदन श्यामनारायण व्यास, पंचांगकर्ता