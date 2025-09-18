आज का राशिफल, गुरुवार, 18 सितम्बर, 2025, | Horoscope 18 September 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – गुरुवार, 18 सितम्बर, 2025, तुला – अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना जरूरी है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। धनु – अपने सपनों को साकार करने का समय है। आलस त्यागकर पूरी ऊर्जा से कार्य में लगें। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।
