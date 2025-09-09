आज का राशिफल, मंगलवार, 9 सितम्बर, 2025, | Horoscope 9 September 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – मंगलवार, 9 सितम्बर, 2025, वृश्चिक – दिनचर्या में बदलाव लाना जरूरी है। स्वास्थ्य में कमी आएगी। मकर

किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर है, जो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल देगा। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।