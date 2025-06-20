Weekly Horoscopeसिंह साप्ताहिक राशिफल 22 से 28 जून 2025

Weekly Horoscope सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मनोकूल परिणाम प्रदान करने वाला साबित होगा। इस सप्ताह न सिर्फ आय के नये स्रोत बनेंगे बल्कि किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से प्रियजनों के साथ उपजी गलतफहमियां दूर होंगी। कार्यक्षेत्र में नौकरीपेशा लोगों की विगत कुछ दिनों से चली आ रही परेशनियां दूर होंगी तो वहीं व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यात्राएं उनकी प्रगति एवं लाभ का बड़ा कारण बनेंगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी बड़ी पारिवारिक समस्या का निदान होने पर आप राहत की सांस लेंगे। हालांकि सप्ताह के मध्य का समय रिश्ते-नाते की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल कहा जाएगा। ऐसे में इस दौरान आप स्वजनों के साथ विनम्रता से पेश आएं और छोटी-मोटी बातों को तूल देने से बचें। इस दौरान आपकी आस-पड़ोस में किसी बात को लेकर तकरार अथवा स्वजनों के साथ मतभेद हो सकता है। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध तक चीजें पटरी पर आ जाएंगी और आप एक बार फिर अपने कार्यों में मनोकूल सफलता और स्वजनों का स्नेह और सहयोग प्राप्त करेंगे। नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कामकाज में बदलाव को लेकर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के संग पिकनिक पार्टी का प्रोग्राम बन सकता है।

डॉ.अनीष व्यास, कुण्डली विश्लेषक