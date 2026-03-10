10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भदोही

₹50 हजार के इनामिया 3 लुटेरों को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा, तीनों के पैर में लगी गोली, दर्ज हैं दर्जनों मुकदमे

भदोही पुलिस की बदमाशों संग मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में ₹50000 के तीन बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है...

2 min read
Google source verification

भदोही

image

Vijendra Mishra

Mar 10, 2026

भदोही: औराई पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 बदमाश पैर में गोली लगने की वजह से घायल हो गए हैं। गिरफ्तार किए गए तीनों बदमाशों के ऊपर ₹50000 का इनाम था। पुलिस को आरोपियों के पास से 3 तमंचे और कारतूस के साथ लूट के कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों बदमाश शातिर किस्म के अपराधी हैं और लूट व छिनैति जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे।

आरोपियों ने बुजुर्ग से की थी लूट

औराई पुलिस को सूचना मिली थी कि फरवरी महीने में बुजुर्ग व्यक्ति से 49000 रुपए छीनकर फरार हुए बदमाश एक सफेद रंग की कार में सवार होकर कोठारा बाईपास के पास आने वाले हैं। इसके बाद पुलिस और एसओजी टीम ने घेराबंदी की। घेराबंदी देख आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों के बाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है।

असलहा और कारतूस हुआ बरामद

एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि तीनों के ऊपर ₹50000 का इनाम है और उनके पास से 315 बोर का 3 तमंचा, 3 खोखा कारतूस और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके साथ ही बदमाशों के पास से ₹8000 नगद भी बरामद हुए हैं। एसपी के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए बदमाशों ने बताया कि वह जनपद में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी दौरान उन्हें पकड़ लिया गया है।

दर्ज हैं एक दर्जन से अधिक मुकदमे

पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए आरोपी पंकज राव, सर्वेश सिंह और सकेलन कुशीनगर जनपद के रहने वाले हैं और उनके खिलाफ क्रमशः 28,13 और 17 मुकदमे दर्ज हैं। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि बिहार में भी कुछ मुकदमे आरोपियों के ऊपर दर्ज हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और उनके नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 01:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bhadohi / ₹50 हजार के इनामिया 3 लुटेरों को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा, तीनों के पैर में लगी गोली, दर्ज हैं दर्जनों मुकदमे

बड़ी खबरें

View All

भदोही

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भदोही में जमीन विवाद युवक की गोली मारकर हत्या; एम्बुलेंस के आगे लेटे मां-बाप, 8 माह की गर्भवती पत्नी बेसुध

भदोही

भदोही नाम विवाद पर मायावती का हमला: बोलीं- नाम बदलना नहीं, नीयत बदलना जरूरी; भाजपा-सपा पर साधा निशाना

mayawati attack bjp sp bhadohi name issue
भदोही

भदोही में सवारी गाड़ी पर पथराव, यात्रियों में अफरा तफरी…आधा दर्जन यात्री घायल

Up news, bhadohi
भदोही

जल्लाद बने पिता ने टॉफी के लिए पैसे मांग रहे चार वर्षीय बेटे को जमीन पर पटककर मार डाला

bhadohi News
भदोही

दर्दनाक हादसा: वॉशिंग वॉटर सीवेज टैंक में गिरकर तीन मजदूरों की मौत, एक घायल, क्या कहते हैं डीएम?

मौके पर इकट्ठा भीड़ (फोटो सोर्स- भदोही पुलिस)
भदोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.