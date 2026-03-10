₹50 हजार के इनामिया 3 लुटेरों को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा, तीनों के पैर में लगी गोली, दर्ज हैं दर्जनों मुकदमे

औराई पुलिस को सूचना मिली थी कि फरवरी महीने में बुजुर्ग व्यक्ति से 49000 रुपए छीनकर फरार हुए बदमाश एक सफेद रंग की कार में सवार होकर कोठारा बाईपास के पास आने वाले हैं। इसके बाद पुलिस और एसओजी टीम ने घेराबंदी की। घेराबंदी देख आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों के बाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है।