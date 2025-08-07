4 मकानों और 2 मंदिरों में 30 ताले तोड़े: अपराधी मस्त और पुलिस पस्त… जनता त्रस्त

-आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ दिया धरना
चौमूं/खेजरोली
चौमूं के डीएसपी सर्किल के खेजरोली गांव में बीती रात चोरों ने एक के बाद एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों के जेहन से पुलिस का खौफ इस कदर निकल चुका है कि खेजरोली गांव में 4 मकानों और 2 मंदिरों में चोरी करने के लिए 30 ताले तोड़ दिए। चोर वारदात में लाखों रुपए सामान पर हाथ फेर गए। चोरी का पता लगने पर गुरुवार सुबह एकत्र हुए लोगों ने पुलिस के खिलाफ धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर मौके पर पहुंचे डीएसपी ने ग्रामीणों से समझाइश कर धरना समाप्त कराया। डीएसपी ने कहा कि जल्द ही चोरी की वारदात का खुलासा किया जाएगा। इसको लेकर टीमों का गठन किया है। आक्रोशित लोगों का कहना था कि खेजरोली में दो दिन पहले भी दिन दहाड़े मकान में घुसकर चोर लाखों रुपए के जेवरात व नकदी समेट ले गए थे।
