टैक्स चोरी और अवैध यात्री ढुलाई पर कसा शिकंजा

चंदवाजी. राजस्थान परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की सचिव एवं आयुक्त शुचि त्यागी के निर्देशानुसार आरटीओ जयपुर द्वितीय की अगुवाई में मंगलवार को विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। अचानक और योजनाबद्ध तरीके से हुई इस कार्रवाई में बिना परमिट, टैक्स चोरी, रोडवर्दीनेस उल्लंघन और अवैध यात्री ढुलाई में लिप्त वाहनों को निशाने पर लिया गया। अभियान के तहत जिले में कुल 39 वाहनों को जब्त किया गया। शाहपुरा डीटीओ यशपाल सिंह यादव ने बताया कि अभियान के पहले चरण में चंदवाजी थाना इलाके में कार्रवाई की गई जहां 18 सवारी वाहनों को जब्त किया गया। चंदवाजी थाना क्षेत्र में शाहपुरा- जयपुर, चंदवाजी-चोमू मार्ग पर लंबे समय से अवैध यात्री ढुलाई की शिकायतें , अधूरे कागजात तथा बिना अनुमति के अवैध वाहन संचालन की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर 18 वाहन ज़ब्त कर चंदवाजी पुलिस थाना परिसर में खड़े किए गए।जिले में तीन जगह चंदवाजी, चौमूं और प्रतापगढ़ क्षेत्र में एक साथ कार्रवाई को अंजाम दिया जिससे सूचना लीक नहीं हुई और वाहन चालक बचाव कर भागने में सफल नहीं हो सके। चंदवाजी थानाधिकारी हीरालाल सैनी, चौमूं थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, कालाडेरा थाना प्रभारी बाबूलाल और प्रतापगढ़ थाना प्रभारी राजेश कुमार ने त्वरित पुलिस बल उपलब्ध कराते हुए मौके पर कार्रवाई सुनिश्चित की।

इसके अलावा अभियान में यशपाल यादव, जिला परिवहन अधिकारी शाहपुरा, अतुल कुमार शर्मा जिला परिवहन अधिकारी जयपुर द्वितीय, अनूप सहारिया जिला परिवहन अधिकारी चोमूं सहित मोटर यान निरीक्षक राजेश कुमार चौधरी, बाबूलाल मीणा, अविनाश चौहान आदि मौजूद रहे।