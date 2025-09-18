Patrika LogoSwitch to English

बगरू

निर्माण हटाने पहुंचे दस्ते को झेलना पड़ा विरोध

-अवैध निर्माण की ​​शिकायत पर पहुंची थी टीम चौमूं. शहर के जाटों का मोहल्ला इमाम चौक एवं वार्ड संख्या 40 में अवैध निर्माण करने की शिकायत पर हटाने पहुंची नगर परिषद की टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। साथ में मौजूद पुलिस पुलिस जाब्त ने समझाइश का प्रयास किया। इधर, दस्ते ने [&hellip;]

बगरू

Kailash Barala

Sep 18, 2025

-अवैध निर्माण की ​​शिकायत पर पहुंची थी टीम

चौमूं. शहर के जाटों का मोहल्ला इमाम चौक एवं वार्ड संख्या 40 में अवैध निर्माण करने की शिकायत पर हटाने पहुंची नगर परिषद की टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। साथ में मौजूद पुलिस पुलिस जाब्त ने समझाइश का प्रयास किया। इधर, दस्ते ने निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की। नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक जयकिशन सैनी ने बताया कि वार्ड संख्या 40 में अवैध निर्माण होने की शिकायत मिली थी। शिकायत पर दस्ते के साथ पहुंचकर निर्माण को हटाना शुरू किया। इधर, जैसे ही दस्ते निर्माण हटाने की कार्रवाई तो लोगों ने इसका विरोध कर दिया। करीब एक घंटे तक विवाद चलता रहा। मौके पर मौजूद पुलिस ने समझाइश की। इसके बाद फिर कार्रवाई शुरू की गई।

