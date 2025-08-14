बाइक चुराने वाले दो शातिर बदमाश गिरफ्तार

सिंवारमोड़@पत्रिका. बिंदायका पुलिस ने वाहन चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से चोरी की दो बाइक बरामद की हैं। अभियुक्त हिमांशु करधनी थाना का हिस्ट्रीशीटर है। पुलिस ने बताया कि कुंदन सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बिंदायका रीको में पार्किंग में खड़ी बाइक दिनदहाड़े चोरी हो गई थी। थानाधिकारी विनोद कुमार वर्मा ने टीम गठित की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिमांशु शर्मा, अक्षय चौहान को डिटेन कर पूछताछ की तो वारदात कबूल ली। इस पुलिस ने लालचंदपुरा निवासी हिमांशु शर्मा व लालचंदपुरा जेडीए स्कीम निवासी अक्षय चौहान को गिरफ्तार किया। इन्होंने एक बाइक बिंदायका व दूसरी बाइक कालवाड़ रोड के भौमिया नगर से चोरी की थी।