video: चोर पुलिस की पकड़ से दूर, थाने के बाहर धरना

-18 दिन पहले पांच जगहों पर वारदात

आंतेला/चौमूं

चोरी के मामलों का खुलासा नहीं करने और चोरों को नहीं पकड़ने से ग्रामीण खफा है। शाहपुरा के पास भाबरू पुलिस थाना परिसर में आक्रो​शित ग्रामीणों ने पुलिस के ​खिलाफ धरना देकर चोरी गए सामान कोद बरामद करने और चोरों को पकड़ने की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि गत 18 जुलाई को भाबरू सहित आसपास के क्षेत्र में पांच अलग-अलग स्थानों पर चोरों ने धमाचौकड़ी मचाई थी। स्थानीय ग्रामीणों ने 10 दिन पहले भी धरना दिया था। फिर भी 18 दिन बाद चोर पुलिस की पकड़ से दूर है। चोरी की वारदात के खुलासे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने दूसरी बार धरना दिया है।