उत्तर प्रदेश के बहराइच में खूनी कांड, एक किसान का गुस्सा और 6 लाशें

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रामगांव थाना क्षेत्र के निंदुनपुरवा टेपरहा गांव में बुधवार सुबह ऐसी वारदात हुई, जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया।

दरअसल एक किसान विजय कुमार, जो खेती-बाड़ी और पशुपालन करता था, उसने पहले गांव के ही दो किशोरों की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद को, अपनी पत्नी और दो बेटियों को कमरे में बंद कर आग के हवाले कर दिया। इस भीषण अग्निकांड में चारों की दर्दनाक मौत हो गई और साथ ही चार मवेशी भी जिंदा जलकर मर गए। जानकारी के मुताबिक सुबह विजय कुमार ने खेत में लहसुन बोने के लिए गांव के दो किशोरों – सूरज यादव और सनी वर्मा – को बुलाया। लेकिन दोनों ने नवरात्र का अंतिम दिन होने और घर में ज्यादा काम होने की वजह से खेत में काम करने से मना कर दिया। इस बात से गुस्साए विजय ने अपने आंगन में ही धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

इसके बाद विजय कुमार ने जैसे होश खो दिए। वह अपनी पत्नी और बेटियों के साथ कमरे में घुसा और दरवाजा बंद करके आग लगा ली। अचानक उठीं लपटों में पूरा परिवार जलता रहा। बाहर खड़े ग्रामीण चीखें सुनते रहे, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर सका। गांव में अफरा-तफरी मच गई। लोग दौड़कर पहुंचे तो पहले से पड़े दोनों किशोरों के खून से लथपथ शव देखकर सहम गए। इसी बीच पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

कमरे से विजय कुमार, उसकी पत्नी और दो बेटियों के जले हुए शव बरामद हुए। साथ ही चार मवेशियों के शव भी मिले। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि दोनों किशोरों की हत्या धारदार हथियार से की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि विजय पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में था। फिलहाल गांव में मातम का माहौल है और लोग इस घटना से सहमे हुए हैं।