VIDEO: 57 छात्रों पर सिर्फ 1 शिक्षक… आक्रोशित पालकों ने स्कूल में जड़ दिया ताला, जमकर की नारेबाजी

CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में शिक्षक की कमी को लेकर पालकों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन कर रहे है। वहीं एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा है। पालकों का आरोप है कि, 57 बच्चों की पढ़ाई महीनों से सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रही है। जिसकी शिकायतें कई बार अधिकारियों तक पहुंचाई गईं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं मिला है। लंबे समय से अनदेखी से परेशान पालकों ने आज विरोध का रास्ता अपनाते हुए स्कूल बंद कर दिया। मामला डौंडीलोहारा ब्लाक के भरदा की है।