बलोदा बाज़ार

पुल पर बह रहा था डेढ़ फीट पानी, फिर भी मालवाहक ट्रक में सवार होकर निकले लोग… देखें खौफनाक VIDEO

Viral Video: बलौदाबाजार जिले में बारिश के बाद नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने से कई जगहों पर पुल-पुलियाएं डूब गई हैं, बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर इन्हें पार करने से बाज नहीं आ रहे।

बलोदा बाज़ार

image

Khyati Parihar

Oct 13, 2025

Viral Video: बलौदाबाजार जिले में बारिश के बाद नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने से कई जगहों पर पुल-पुलियाएं डूब गई हैं, बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर इन्हें पार करने से बाज नहीं आ रहे। सोमवार को ऐसा ही नजारा बलौदाबाजार क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक मालवाहक ट्रक में सवार होकर बड़ी संख्या में लोग पानी से लबालब भरे पुल को पार करते नजर आए। पुल पर करीब एक से डेढ़ फीट तक पानी बह रहा था, लेकिन इसके बावजूद वाहन चालक और लोग लापरवाहीपूर्वक पुल पार करते दिखाई दिए।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था और पानी की तेज धार पुल के ऊपर से गुजर रही थी। इस दौरान कई स्थानीय लोग भी मोबाइल से वीडियो बनाते देखे गए। ट्रक में बैठे लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जो किसी तरह अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दबाजी में थे। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन यह नजारा किसी भी समय त्रासदी में बदल सकता था।

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इस पुल पर अक्सर बारिश के मौसम में पानी बहता है और प्रशासन को यहां चेतावनी बोर्ड या बैरिकेड लगाने चाहिए, ताकि लोग इस रास्ते से न गुजरें। बावजूद इसके, विभागीय अमले की अनदेखी से हर साल ऐसी स्थिति बनती है।

Published on:

13 Oct 2025 03:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / Videos / पुल पर बह रहा था डेढ़ फीट पानी, फिर भी मालवाहक ट्रक में सवार होकर निकले लोग… देखें खौफनाक VIDEO

Chhattisgarh

बलौदाबाजार में संदिग्ध राशन कार्डधारकों की सूची जारी, ढाई एकड़ से अधिक जमीन वालों की जांच से मचा हड़कंप…

बलौदाबाजार में संदिग्ध राशन कार्डधारकों की सूची जारी, ढाई एकड़ से अधिक जमीन वालों की जांच से मचा हड़कंप...(photo-patrika)
बलोदा बाज़ार

CG Crime News: खाली चेक पर अतिरिक्त रकम भरकर धोखाधड़ी, पति-पत्नी गिरफ्तार… जानें क्या है पूरा मामला?

पति-पत्नी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बलोदा बाज़ार

Crime News: बलौदाबाजार में बढ़ा अपराध ग्राफ… फिर चाकूबाजी से 11 लोग घायल, 2 गंभीर रूप से घायल

चाकूबाजी (photo-patrika)
बलोदा बाज़ार

Dog Attack: पागल कुत्ते ने 20 से ज्यादा लोगों को काटा, बच्चों से लेकर बुजुर्ग घायल… नगर पंचायत को नहीं जानकारी

कसडोल में पागल कुत्ते ने 20 लोगों को काटा (photo-patrika)
बलोदा बाज़ार

CG News: पीएम श्री स्कूल के सहायक शिक्षक पर गिरी गाज, तत्काल प्रभाव से निलंबित, जानें वजह…

एसडीएम बहाली से पूर्व दोबारा किए गए निलंबित (Photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार
