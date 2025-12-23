Aravalli Hills अरावली पर्वतमाला को लेकर क्या है प्रमुख चिंता..देखिए ये पूरा Video

Aravalli Hills हरियाली और मूसलाधार बारिश के लिए ‘राजस्थान के चेरापूंजी’ के रूप में विख्यात वागड़ अंचल (बांसवाड़ा-डूंगरपुर) में भी अरावली पर्वतमाला का काफी हिस्सा मौजूद है। यहां ऊंची पहाड़ियां, चोटियां और टीलेनुमा शृंखलाएं हैं। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले भूभाग को अरावली पर्वत शृंखला का ‘पहाड़’ न मानने की व्याख्या को लेकर बहस छिड़ी है। बांसवाड़ा जिले के ईको सिस्टम को लेकर भी स्थानीय लोग और पर्यावरणविद चिंता में हैं कि यदि अरावली की इन पहाड़ियों के साथ छेड़छाड़ हुई, तो यह हरा-भरा अंचल मरुस्थल में तब्दील हो सकता है। देखिए अनुपम दीक्षित की रिपोर्ट