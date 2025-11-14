Anta By Election Result 2025 Live: अंता से जीते कांग्रेस के भाया, मोरपाल दूसरे,नरेश मीणा तीसरे नंबर पर

Anta Assembly By-Election Result 2025 राजस्थान Rajasthan की एक विधानसभा सीट बारां जिले की अंता विधानसभा में हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया Pramod Jain Bhaya ने बड़ी जीत दर्ज कर एक बार फिर अपनी राजनीतिक पकड़ साबित की है। भाया हाड़ौती क्षेत्र में लंबे समय से मजबूत जनाधार और सक्रिय नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। भाया ने 15,594 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें कुल 69,462 वोट मिले हैं। जबकि निकटतम प्रतिद्वद्वी भाजपा के मोरपाल सुमन Morpal Suman को 53,868 मत हासिल हुए। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा Naresh Meena को 53,740 वोट प्राप्त हुए। प्रमोद जैन भाया अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और अंता क्षेत्र में लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। भाया ने राजनीतिक सफर 2003 में शुरू किया। 2008 और 2018 में वे कांग्रेस के टिकट पर अंता से विधायक बने। वर्ष 2018 से 2023 तक वे गहलोत सरकार में केबिनेट मंत्री रहे। हालांकि 2013 में वे एक बार बीजेपी के प्रभु लाल सैनी से हार भी चुके हैं।

