नरेश मीणा निर्दलीय बनकर आज दाखिल करेंगे पर्चा, बीजेपी-कांग्रेस में टेंशन

राजस्थान की राजनीतिक जंग एक बार फिर बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर शुरू हो गई है. यहां हो रहे उपचुनाव (Baran Assembly By-election 2025) के लिए भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होते ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. जहां कांग्रेस (Congress) ने अपने दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया (Pramod Bhaya) को मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी (BJP) अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल पाई है. इसी बीच, कांग्रेस से बागी हुए नरेश मीणा (Naresh Meena) की निर्दलीय एंट्री ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है.