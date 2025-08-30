Patrika LogoSwitch to English

बारां

VIDEO: खेत में नाग-नागिन की मस्ती… देखते रह गए ग्रामीण, फिर भी मस्ती में लीन नजर आया प्रेमी जोड़ा

खेत में नाग और नागिन के मिलने की तस्वीर ग्रामीणों ने कैमरे में कैद की।

बारां

Lokendra Sainger

Aug 30, 2025

Video of a Snake and Female Snake: बारां जिले के भंवरगढ़ में शनिवार को कस्बे के सत्यनारायण नागर के खेत में नाग और नागिन के मिलने की तस्वीर ग्रामीणों ने कैमरे में कैद की। नाग और नागिन के मिलन का खूबसूरत और आकर्षक दृश्य देख ग्रामीण कैमरे में कैद करने लग गए। दोनों दुनिया से अनजान अपनी मस्ती में लीन नजर आए। सांपों की दुनिया में भी प्रेम और मस्ती का अपना एक अलग ही रूप देखा गया। जिसे देखने काफी लोग एकत्रित हो गये। नाग और नागिन के मिलन की यह विशेषता प्राकृतिक और सुंदर प्रक्रिया है जो उनकी प्रजाति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनकी मस्ती और प्रेम भरे पल उनकी दुनिया का एक अनोखा पहलू हैं।

