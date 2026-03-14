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घूंघट वाली बहू बनी जज! तीसरे प्रयास में दीपूकंवर ने रच दिया इतिहास

घूंघट वाली बहू बनी जज! तीसरे प्रयास में दीपूकंवर ने रच दिया इतिहास

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बाड़मेर

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Poonam Sharma

Mar 14, 2026

Barmer Deepu Kanwar Success Story: बाड़मेर जिले के जालिपा गांव (Jalipa )की बहू दीपूकंवर (Deepu kanwar)ने संघर्ष और मेहनत से न्यायिक सेवा में चयन हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। गुजरात न्यायिक सेवा (Gujarat Judicial Service)में उनका चयन न्यायिक अधिकारी (Judicial Officer) के पद पर हुआ है।शादी के बाद भी उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा और तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की। ससुराल के सहयोग और अपनी मेहनत से उन्होंने यह मुकाम पाया।दीपूकंवर की यह प्रेरणादायक कहानी आज हर बेटी और बहू के लिए मिसाल बन गई है।

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Published on:

14 Mar 2026 10:33 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Videos / घूंघट वाली बहू बनी जज! तीसरे प्रयास में दीपूकंवर ने रच दिया इतिहास

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Success Story: ससुराल के सहयोग और दृढ़ संकल्प से बाड़मेर की बहू बनी गुजरात में न्यायिक अधिकारी, दीपूकंवर ने लिखी सफलता की कहानी

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