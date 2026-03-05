फूलों की होली और भजनों की रसधार में सराबोर हुआ अग्रवाल महिला स्नेह मिलन

बाड़मेर। अग्रवाल पंचायत भवन में अग्रवाल महिला कार्यकारिणी की ओर से बधुवार को होली स्नेह मिलन का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्साह, उमंग और भक्ति का सुंदर संगम देखने को मिला। महिला कार्यकारिणी अध्यक्ष मंजु सर्राफ ने बताया कि फूलों की होली रंगों के साथ मनाई गई, जिसमें राधा कृष्ण की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही।

कार्यक्रम के दौरान राधा कृष्ण के भजनों पर महिलाओं ने सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। आज ब्रज में होली ओ रसिया, होली खेले रघुवीरा, होली में उड़े रे गुलाल, मत मारो पिचकारी जैसे भजनों पर वातावरण भक्तिमय और उल्लासपूर्ण हो उठा। फूलों की वर्षा और रंगों की छटा ने आयोजन को यादगार बना दिया। सचिव मंजु सिंहल, उपाध्यक्ष संगीता सिंहल, कोषाध्यक्ष पुनीता बंसल तथा विमला सिंहल ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। आयोजन के दौरान महिलाओं ने विभिन्न मनोरंजक खेल भी खेले, जिससे आपसी स्नेह और सौहार्द और प्रगाढ़ हुआ।

इस अवसर पर मंजु मोदी, राजकुमारी मोदी, तुलसी गोयल, नीता गोयल, मोहिनी गोयल, इन्द्रा सिंहल, पूनम सिंहल, शोभा सिंहल, भारती सिंहल, मंजु बंसल, शोभा बंसल, नीता बंसल, संतोष बंसल, नीलम बंसल, कलावती गर्ग, अंजु लाहिया, शकुंतला गर्ग, मंजु गर्ग, रेखा बिंदल और कांता सिंहल मौजूद रहीं। कार्यक्रम ने सभी के मन में होली के रंगों के साथ आत्मीयता की मिठास घोल दी।