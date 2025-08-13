Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बाड़मेर

देर रात बनी सहमति,रोलापा नेता को छोड़ा, धरना समाप्त 

जोजरी बचाओ आंदोलन को लेकर कल्याणपुर क्षेत्र में चल रहे धरने के दौरान मंगलवार को पुलिस प्रशासन और ग्रामीण आमने-सामने हो गए। पुलिस ने मंगलवार अलसुबह धरने की इजाजत नहीं होने की बात कहते हुए रालोपा नेता थानसिंह डोली सहित अन्य को गिरफ्तार किया। जिसके बाद हंगामा हो गया। पुलिस व ग्रामीणों के बीच झड़प हुई। वहीं, दिन में वार्ता का दौर चला जिसके बाद शाम को सहमति बनी और धरना समाप्त किया गया।

बाड़मेर

Dileep Kumar Dave

Aug 13, 2025

बालोतरा जिले के कल्याणपुर क्षेत्र के डोली टोल प्लाजा के पास चल रहा धरना मंगलवार देर रात गिरफ्तार किए गए रालोपा नेता सहित पांचों जनों को छोड़ने के बाद तीन दिन के लिए स्थगित कर दिया। रालोपा नेता ने धरना स्थल पर पहुंच इसकी घोषणा की।

ऐसे चला घटनाक्रम

डोली टोल प्लाजा के पास जोजरी बचाओ आंदोलन को लेकर सोमवार को रालोपा नेता थानसिंह डोली सहित ग्रामीणों ने धरना शुरू किया। बिना अनुमति धरने में टेंट लगाने को लेकर पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हुई। पुलिस ने अनुमति ऑर्डर नहीं होने पर समझाइश भी की, लेकिन ग्रामीणों के नहीं मानने पर मंगलवार सुबह 5 बजे थानसिंह डोली सहित पांच लोगों को हिरासत में ले लिया। सूचना मिलते ही ग्रामीण घरों से निकलकर नारेबाजी करते हुए धरना स्थल पहुंचे। वहीं थानसिंह समर्थकों व ग्रामीणों ने उग्र होते हुए टोल हाईवे जाम करने का प्रयास किया। जिस पर पुलिस ने विरोध करने वालों को बल प्रयोग कर तितर-बितर किया। इसमें महिलाओं सहित कई ग्रामीण धरना स्थल से हटाए गए।

कलक्टर व अन्य के साथ वार्ता

ग्रामीणों सहित आरएलपी कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल बालोतरा जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव से मिलने पहुंचा। यहां कलक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता में ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं ने मांग रखी कि थानसिंह डोली सहित पांच साथियों को रिहा करने पर धरना समाप्त किया जाएगा। ऐसे में कलेक्ट्रेट में जिला कलक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारियों व ग्रामीणों के बीच वार्ता की। रात्रि साढ़े आठ बजे वार्ता के दौरान सहमति बनने पर गिरफ्तार लोगों को छोड़ा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 11:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / देर रात बनी सहमति,रोलापा नेता को छोड़ा, धरना समाप्त 

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

औद्योगिक इकाइयों के रासायनिक पानी ने घर छोड़ेने को किया मजबूर

बाड़मेर

पूर्व मंत्री अमीन खान की फिर कांग्रेस में एंट्री, सांसद की सिफारिश के बाद निलंबन रद्द; लिखा- ‘सत्यमेव जयते’

amin khan
बाड़मेर

RGHS Scheme में सरकारी कार्मिकों के बच्चों के नाम स्वत: ही जोडे़ जाएंगे, सांख्यिकी निरीक्षक ने दी जानकारी

Barmer Gudamalani statistical inspector said government employees children Names automatically added in RGHS Scheme
बाड़मेर

नरक की जिंदगी जी रहे लोग, प्रशासन मौन

बाड़मेर

राजस्थान के इन 16 गांवों की प्यास बुझाने वाले तालाब में घुला जहर

बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.