देर रात बनी सहमति,रोलापा नेता को छोड़ा, धरना समाप्त 

बालोतरा जिले के कल्याणपुर क्षेत्र के डोली टोल प्लाजा के पास चल रहा धरना मंगलवार देर रात गिरफ्तार किए गए रालोपा नेता सहित पांचों जनों को छोड़ने के बाद तीन दिन के लिए स्थगित कर दिया। रालोपा नेता ने धरना स्थल पर पहुंच इसकी घोषणा की।

ऐसे चला घटनाक्रम

डोली टोल प्लाजा के पास जोजरी बचाओ आंदोलन को लेकर सोमवार को रालोपा नेता थानसिंह डोली सहित ग्रामीणों ने धरना शुरू किया। बिना अनुमति धरने में टेंट लगाने को लेकर पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हुई। पुलिस ने अनुमति ऑर्डर नहीं होने पर समझाइश भी की, लेकिन ग्रामीणों के नहीं मानने पर मंगलवार सुबह 5 बजे थानसिंह डोली सहित पांच लोगों को हिरासत में ले लिया। सूचना मिलते ही ग्रामीण घरों से निकलकर नारेबाजी करते हुए धरना स्थल पहुंचे। वहीं थानसिंह समर्थकों व ग्रामीणों ने उग्र होते हुए टोल हाईवे जाम करने का प्रयास किया। जिस पर पुलिस ने विरोध करने वालों को बल प्रयोग कर तितर-बितर किया। इसमें महिलाओं सहित कई ग्रामीण धरना स्थल से हटाए गए।

कलक्टर व अन्य के साथ वार्ता

ग्रामीणों सहित आरएलपी कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल बालोतरा जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव से मिलने पहुंचा। यहां कलक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता में ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं ने मांग रखी कि थानसिंह डोली सहित पांच साथियों को रिहा करने पर धरना समाप्त किया जाएगा। ऐसे में कलेक्ट्रेट में जिला कलक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारियों व ग्रामीणों के बीच वार्ता की। रात्रि साढ़े आठ बजे वार्ता के दौरान सहमति बनने पर गिरफ्तार लोगों को छोड़ा।