17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर
मॉडल तालाब पर बही श्रम की बूंदे, बदल गई सूरत… लोगों ने बताई तालाब की महता
Play video

मॉडल तालाब पर बही श्रम की बूंदे, बदल गई सूरत… लोगों ने बताई तालाब की महता

रामसर उपखंड मुख्यालय पर स्थित उत्तमसिंह मॉडल तालाब पर राजस्थान पत्रिका की ओर से चलाए जा रहे अमृतं जलम् अभियान के तहत झाड़ी कटाई एवं साफ सफाई का कार्य किया गया।

Google source verification

बाड़मेर

image

Dileep Kumar Dave

May 17, 2026

राजस्थान पत्रिका के अमृतंजलम् अभियान के तहत के तहत रामसर में कार्यक्रम

रामसर उपखंड मुख्यालय पर स्थित उत्तमसिंह मॉडल तालाब पर राजस्थान पत्रिका की ओर से चलाए जा रहे अमृतंजलम् अभियान के तहत झाड़ी कटाई एवं साफ सफाई का कार्य किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने उत्तम सिंह मॉडल तालाब में उगी बबूल की झाड़ियों की कटाई ,साफ सफाई की। मंडल अध्यक्ष श्रवण कुमार मेघवाल ने परंपरागत स्रोतों के संरक्षण, संवर्धन, रखरखाव व साफ-सफाई के बारे में जानकारी दी। बसराराम, आत्माराम, लूणाराम, ज्वाराराम, उकाराम , प्रहलादराम, शंकराराम, हरलालराम, शैतानसिंह, अभय कुमार मौजूद रहे। रमसर उपखंड मुख्यालय पर स्थित उत्तमसिंह मॉडल तालाब रामसर कस्बे की प्यास बुझाने का एकमात्र जल स्रोत हुआ करता था । यहां बारिश का पानी एकत्रित होता था और गांव की महिलाएं घड़ों से पानी भर के ले जाती थी। इस तालाब से करीब 6 माह तक पानी रहता था। धीरे-धीरे परिस्थितियों बदली और इस तालाब का महत्व कम हो गया।

वर्तमान में दुदर्शा का शिकार तालाब, अब लोगों ने ली सुध

वर्तमान में मॉडल तालाब नाम मात्र का तालाब रह गया है । इस तालाब चारों ओर घनी बबूल की झाड़ियां उग आई हैं। वहीं मॉडल तालाब की पाल पर कचरा डाला जा रहा है जिस पर यहां गंदगी फैल रही है। जगह-जगह कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। जानकारी के अनुसार मॉडल तालाब के दोनों ओर अतिक्रमण भी किया जा रहा है। तालाब के पेटे पर पत्थर भी डाले गए हैं।

”” लाखों रुपए की लागत से बने इस मॉडल तालाब को गंदा किया जा रहा है ।इसकी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है ।इस मॉडल तालाब में घनी बबूल झाड़ियांउगी हैं। प्रशासन को इसकी सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए।””

_समुद्रसिंह राठौड़, रामसर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 May 2026 09:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Videos / मॉडल तालाब पर बही श्रम की बूंदे, बदल गई सूरत… लोगों ने बताई तालाब की महता

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan: पांच साल बाद राजस्थान के इस जिले को मिलेगी बड़ी सौगात, रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां, नहीं लगेगा जाम

Gadra Road Overbridge
बाड़मेर

Rajasthan Accident: भीषण सड़क हादसे में दो जिगरी दोस्तों की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम

Balotra Road Accident
बाड़मेर

भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा: रामदेवरा जा रहे 3 श्रद्धालुओं की मौत, तेज रफ्तार SUV के उड़े परखच्चे

Balotra Accident
बाड़मेर

एक बार लगाओ और 12 साल तक कमाओ! रेगिस्तान के इस पौधे से ग्रामीण महिलाएं बनने लगीं आत्मनिर्भर

Barmer aak plant
बाड़मेर

राजस्थान में यहां हर दिन हो रहे 'धमाके', घरों में दरारें- वन्यजीव बेघर, तहसीलदार बोले- 'मुझे नहीं पता'

Balotra Illegal Mining Blasting Lalechi Mata Hills Damaged Property Wildlife Endangered
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.