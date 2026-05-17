मॉडल तालाब पर बही श्रम की बूंदे, बदल गई सूरत… लोगों ने बताई तालाब की महता

राजस्थान पत्रिका के अमृतंजलम् अभियान के तहत के तहत रामसर में कार्यक्रम

रामसर उपखंड मुख्यालय पर स्थित उत्तमसिंह मॉडल तालाब पर राजस्थान पत्रिका की ओर से चलाए जा रहे अमृतंजलम् अभियान के तहत झाड़ी कटाई एवं साफ सफाई का कार्य किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने उत्तम सिंह मॉडल तालाब में उगी बबूल की झाड़ियों की कटाई ,साफ सफाई की। मंडल अध्यक्ष श्रवण कुमार मेघवाल ने परंपरागत स्रोतों के संरक्षण, संवर्धन, रखरखाव व साफ-सफाई के बारे में जानकारी दी। बसराराम, आत्माराम, लूणाराम, ज्वाराराम, उकाराम , प्रहलादराम, शंकराराम, हरलालराम, शैतानसिंह, अभय कुमार मौजूद रहे। रमसर उपखंड मुख्यालय पर स्थित उत्तमसिंह मॉडल तालाब रामसर कस्बे की प्यास बुझाने का एकमात्र जल स्रोत हुआ करता था । यहां बारिश का पानी एकत्रित होता था और गांव की महिलाएं घड़ों से पानी भर के ले जाती थी। इस तालाब से करीब 6 माह तक पानी रहता था। धीरे-धीरे परिस्थितियों बदली और इस तालाब का महत्व कम हो गया।

वर्तमान में दुदर्शा का शिकार तालाब, अब लोगों ने ली सुध

वर्तमान में मॉडल तालाब नाम मात्र का तालाब रह गया है । इस तालाब चारों ओर घनी बबूल की झाड़ियां उग आई हैं। वहीं मॉडल तालाब की पाल पर कचरा डाला जा रहा है जिस पर यहां गंदगी फैल रही है। जगह-जगह कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। जानकारी के अनुसार मॉडल तालाब के दोनों ओर अतिक्रमण भी किया जा रहा है। तालाब के पेटे पर पत्थर भी डाले गए हैं।

”” लाखों रुपए की लागत से बने इस मॉडल तालाब को गंदा किया जा रहा है ।इसकी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है ।इस मॉडल तालाब में घनी बबूल झाड़ियांउगी हैं। प्रशासन को इसकी सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए।””

_समुद्रसिंह राठौड़, रामसर