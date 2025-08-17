Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

अस्पताल में बर्थडे मनाना पड़ा महंगा, खुद एपीओ, साथी कार्मिकों से पूछा कारण

अस्पताल के वार्ड में सामूहिक नाच गाने का मामला आम लोगों में चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं अनैतिक कृत्य बताते हुए इसकी निंदा करते रहे। लोग एक दूसरे से यह भी पूछते रहे कि क्या इन पर सरकार के नियम कायदे लागू नहीं होते अथवा नियमों को लेकर ये इतने बेखबर हैं। आखिर किसकी सह पर अस्पताल में जन्मदिन की ठुमका पार्टी मनाई गई।

बाड़मेर

Dileep Kumar Dave

Aug 17, 2025

चौहटन के अस्पताल में महिला नर्सिंग अधिकारी की जन्मदिन की पार्टी पर बजा डीजे, किया डांस

चौहटन कस्बे में स्थित जिला अस्पताल में बीती रात एक महिला नर्सिंग अधिकारी की जन्मदिन की पार्टी में ऑन ड्यूटी और अन्य चिकित्साकर्मियों ने जमकर ठुमके लगाए। सरकारी अस्पताल में नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए महिला-पुरुष कर्मचारियों के फिल्मी अंदाज में सामूहिक नाच गाना करते हुए का किसी ने वीडियो बना लिया जो शनिवार को वायरल हो गया। नाच गाना करते कार्मिकों का वायरल वीडियो स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बन गया। आम लोगों में चर्चा और आक्रोश के बीच मीडिया और सोशल मीडिया पर खबर चलने के बाद विभाग के अधिकारियों ने इस पर कार्यवाही लेते हुए एक दोषी नर्सिंग अधिकारी को एपीओ किया है। वायरल वीडियो में डीजे की गूंज पर आयोजित इस पार्टी में कई ऑनड्यूटी एवं ऑफ ड्यूटी कर्मचारी जमकर नाच गाना करते और थिरकते नजर आ रहे हैं।

महिला नर्सिंग अधिकारी को किया एपीओ:-

चौहटन कस्बे के जिला अस्पताल के वार्ड में शुक्रवार रात एक कार्मिक के जन्मदिन पर आयोजित नाच गाने की पार्टी का वीडीयो वायरल होने के मामले में एक महिला नर्सिंग अधिकारी को एपीओ किया गया है। चिकित्सा विभाग के उप निदेशक जोधपुर जोन ने मामले पर संज्ञान लेते हुए महिला नर्सिंग अधिकारी मीरा बैरवा को एपीओ कर दिया है। बताया जा रहा है कि नर्सिंग ऑफिसर मीरा बैरवा के ही जन्मदिन को लेकर ही यह नाच गाना पार्टी आयोजित की गई थी। इस सम्बन्ध में कार्यवाहक पीएमओ डॉ सुरेंद्रसिंह ने बताया कि उप निदेशक जोधपुर जोन ने नर्सिंग अधिकारी मीरा बैरवा को एपीओ किया है, अन्य दोषी कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। मामले की जांच करवाकर अन्य किसी की मुख्य संलिप्तता पाई गई तो उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही करने को कहा है।

