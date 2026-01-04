धोरीमन्ना को बालोतरा जिले में शामिल करने पर मनाया जश्न, आज निकालेंगे रैली

लम्बे समय से मांग करने का दावा

धोरीमन्ना को बालोतरा जिले में शामिल करने पर निकाली रैली में स्थानीय बाशिंदों के साथ भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और युवा शामिल रहे। लोगों के अनुसार धोरीमन्ना क्षेत्र को बालोतरा जिले में शामिल करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी।

लोग बोले- विकास को मिलेगी गति

क्षेत्रवासियों के अनुसार, बालोतरा जिले में शामिल करने से विकास कार्यों को ओर गति मिलेगी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि लोगों की भावना के अनुरूप राज्य मंत्री के. के. बिश्नोई के नेतृत्व में इस मांग को लगातार सरकार के समक्ष रखा गया, जिस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिया है । रविवार सुबह 11:00 बजे गुड़ामालानी रोड से जश्न रैली निकाली जाएगी जो लोहारवा, भालीखाल, भीमथल, रामजी का गोल, अरणियाली होते हुए सुदाबेरी से धोरीमन्ना पहुंचेगी इसके आयोजन को लेकर कार्यकर्ताओं ने बैठक कर तैयारियां पूरी कर ली।

भाजपा जिला महामंत्री केसाराम सुथार, पूर्व जिला महामंत्री सुखराम खिलेरी, मंडल अध्यक्ष अनिल सेठिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष जयकिशन भादू, ठेकेदार भागीरथराम कड़वासरा, घेवरराम गोसाई, रामगोपाल जांगू, बलवंत जाणी, दिनेश खिलेरी रामजी का गोल, मनीष पुंगलिया, हङमतसिंह राणासर, हमजी जाणी कोलियाणा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।