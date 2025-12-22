कॉलेज छात्रों ने IAS अधिकारी टीना डाबी को बता दिया रील स्टार, हो गया बवाल

राजस्थान की चर्चित लेडी आईएएस टीना डाबी IAS Tina Dabi Controversy)एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनके काम नहीं बल्कि बाड़मेर कॉलेज की छात्राओं की तीखी टिप्पणी बनी है। कॉलेज फीस कम करने की मांग (Barmer Fee Hike Protest को लेकर प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने कलेक्टर टीना डाबी(Tina Dabi Reel Star) को अपना रोल मॉडल मानने से इनकार करते हुए उन्हें “Reel Star” बता दिया। इतना कहना ही था कि बाड़मेर में माहौल गर्मा गया और मामला देखते ही देखते थाने तक पहुंच गया।