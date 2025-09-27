Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

MewaRam की वापसी पर कांग्रेस में भयंकर टकराव, बाड़मेर में लगे होर्डिंग्स

MewaRam की वापसी पर कांग्रेस में भयंकर टकराव, बाड़मेर में लगे होर्डिंग्स

बाड़मेर

Poonam Sharma

Sep 27, 2025

बाड़मेर राजनीति (Barmer News)इस समय गरमा गई है. पूर्व विधायक मेवाराम जैन (Mewaram Jain )की कांग्रेस में वापसी को लेकर जिले में समर्थक और विरोधी आमने-सामने हैं. जैन के आज बाड़मेर पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां एक ओर उनके समर्थक स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर विरोध का जोर भी दिखाई दे रहा है.बालोतरा से लेकर बाड़मेर तक बड़े-बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं. इन पर लिखा गया है ‘महिलाओं का अपमान नहीं सहेगी बाड़मेर कांग्रेस’ और ‘बाड़मेर हुआ शर्मशार इन आपत्तिजनक नारे और तस्वीरों ने माहौल को और अधिक गर्मा दिया है.

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Videos / MewaRam की वापसी पर कांग्रेस में भयंकर टकराव, बाड़मेर में लगे होर्डिंग्स

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

Mewaram Jain: पूर्व विधायक मेवाराम जैन के बाड़मेर में लगे आपत्तिजनक पोस्टर, 2 दिन पहले ही कांग्रेस में हुई है वापसी

Mewaram Jain Controversial posters appear in Barmer
बाड़मेर

बालोतरा में चड्डी गैंग की दहशत: एक साथ 23 दुकानों में किए चोरी, लाखों रुपए ले उड़े चोर, व्यापारियों में आक्रोश

Balotra Chaddi Gang
बाड़मेर

2 बच्चों की मां सरिता बनी बाड़मेर की पहली महिला NCC लेफ्टिनेंट, सबसे पहले ससुर को किया सेल्यूट, वेलकम की वीडियो हुई वायरल

बाड़मेर

Rajasthan: मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी की कैसे लिखी गई पटकथा? किसका रहा ‘योगदान’, जानें इनसाइड स्टोरी

Mewaram Jain
बाड़मेर: दिव्यांगों को अब नहीं जाना होगा दूर, चौहटन में देंगे सेमेस्टर परीक्षा, 100 KM दूर मिला था एग्जाम सेंटर

Barmer disabled students
बाड़मेर
