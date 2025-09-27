MewaRam की वापसी पर कांग्रेस में भयंकर टकराव, बाड़मेर में लगे होर्डिंग्स

बाड़मेर राजनीति (Barmer News)इस समय गरमा गई है. पूर्व विधायक मेवाराम जैन (Mewaram Jain )की कांग्रेस में वापसी को लेकर जिले में समर्थक और विरोधी आमने-सामने हैं. जैन के आज बाड़मेर पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां एक ओर उनके समर्थक स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर विरोध का जोर भी दिखाई दे रहा है.बालोतरा से लेकर बाड़मेर तक बड़े-बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं. इन पर लिखा गया है ‘महिलाओं का अपमान नहीं सहेगी बाड़मेर कांग्रेस’ और ‘बाड़मेर हुआ शर्मशार इन आपत्तिजनक नारे और तस्वीरों ने माहौल को और अधिक गर्मा दिया है.