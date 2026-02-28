बालोतरा हाईवे पर मौत का मंजर, दो भाइयों समेत 6 की जान गई

बालोतरा जिले में शुक्रवार को नेशनल हाईवे-25(NH-25) पर घड़सीवाड़ा फांटा (Ghadsiwada Phanta)के पास हुए भीषण सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। स्लीपर बस ओवरटेक के प्रयास में सामने से आ रहे ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और छह लोगों( 6 Dead)की मौके पर ही मौत हो गई..बस के ऊपर केबिन में घायल अवस्था में धारूराम जोर-जोर से चिल्ला रहे थे कि ‘मेरा बेटा शिवराज पीछे गिर गया है, उसे लेकर आओ। शिवराज का सिर कट कर धड़ पीछे सड़क पर गिर गया।