बालोतरा हाईवे पर मौत का मंजर, दो भाइयों समेत 6 की जान गई

बालोतरा जिले में शुक्रवार को नेशनल हाईवे-25(NH-25) पर घड़सीवाड़ा फांटा (Ghadsiwada Phanta)के पास हुए भीषण सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। स्लीपर बस ओवरटेक के प्रयास में सामने से आ रहे ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और छह लोगों( 6 Dead)की मौके पर ही मौत हो गई..बस के ऊपर केबिन में घायल अवस्था में धारूराम जोर-जोर से चिल्ला रहे थे कि ‘मेरा बेटा शिवराज पीछे गिर गया है, उसे लेकर आओ। शिवराज का सिर कट कर धड़ पीछे सड़क पर गिर गया।
बड़ी खबरेंView All
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़