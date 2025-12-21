परीक्षा शुल्क बढ़ोतरी पर रार, ताले में प्राचार्य, सड़क पर छात्र

आक्रोशित विद्यार्थियों ने कॉलेज गेट पर ताले जड़कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया

गुड़ामालानी कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में शनिवार को परीक्षा शुल्क दुगुना किए जाने के विरोध में छात्र-छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हड़ताल की। आक्रोशित विद्यार्थियों ने कॉलेज गेट पर ताले जड़कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं, कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने कॉलेज के अंदर बंद कर धरना-प्रदर्शन शुरू किया।

पुलिस जाब्ता, तहसीलदार व एसडीम मौके पर पहुंचे

छात्र संगठनों के नेताओं ने कहा कि सभी सेमेस्टर की परीक्षाओं का शुल्क दुगुना किए जाने से विद्यार्थियों में भारी रोष है। कृषि छात्रों के 1:00 बजे परीक्षा प्रारंभ होने का समय था और हड़ताल करने पर कॉलेज प्रशासन में हड़कंपमच गया। सूचना मिलने पर पुलिस जाब्ता, तहसीलदार व एसडीम केशव कुमार मीणा मौके पर पहुंचे और छात्र-छात्रों को समझाइए करके गेट का ताला खुलवाया। प्रदर्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर मंत्री हनुमान राम कड़वासड़ा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सवाई राम, दिनेश पटेल,अनीता पुरोहित, गीता, गौतम परमेश्वरी, यशपाल, विमला, शारदा कुमारी शामिल रहे।